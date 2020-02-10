Нью-Йорк, США, , 09:06 — REGNUM Под давлением новостей о коронавирусе продолжается падение нефтяных фьючерсов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена по фьючерсным договорам на нефть марки WTI упала на 0,18%, до уровня 50,23 доллара за бочку.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,20% — до 54,36 доллара за бочку.

Как сообщало 10 февраля ИА REGNUM, эпидемия коронавируса потянула за собой сокращение поставок нефти в Китай, и образовавшийся на рынке избыток нефти снижает мировые цены на топливо.

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