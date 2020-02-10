Магадан, Магаданская область, , 06:16 — REGNUM Судебные приставы Магаданской области взыскали более 500 млн рублей коммунальной задолженности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, которое подвело итоги работы за 2019 год.

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«В 2019 году на исполнении находилось 95 тыс. исполнительных листов по коммунальным долгам. Всего было взыскано более 536 млн рублей коммунальных платежей», — пояснили в Управлении Федеральной службы судебных приставов Колымы.

Судебными приставами-исполнителями возбуждено 133 912 исполнительных производств, что на 17 275 исполнительных производств больше, чем в 2018 году.

В консолидированный бюджет РФ в 2019 году перечислено более 724 млн рублей, в том числе более 529 млн — налоговых платежей, административных штрафов на сумму 38 млн рублей, иных взысканий — 67 млн. Взыскан исполнительский сбор в сумме 84,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2019 году судебные приставы взыскали 38,8 млн рублей с неплательщиков взносов на капитальный ремонт жилья. Основные должники — финансово обеспеченные жители.