Москва, , 04:32 — REGNUM Многомиллиардный иск от компании «Пала Эссетс Холдинг Лимитед» — инвестора из Швейцарии поступил в арбитраж Москвы к российскому предпринимателю Рустаму Тарико. Также среди ответчиков пять физлиц — членов совета директоров и топ-менеджеров, и две компании группы «Русский стандарт». Иск на сумму свыше 3,6 млрд рублей пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от Pala Assets Holdings limited, которая специализируется на облигациях развивающихся рынков, поступил 6 февраля 2020 года. Сумма претензий — 3668 061 600 рублей. Из открытых источников известно, что иностранный инвестор — держатель дефолтных еврооблигаций российского холдинга, основанного Рустамом Тарико в 1992 году. В состав группы входит одноимённый банк, производитель водки, страховая компания и ряд других юрлиц. Также холдинг приобрёл через аффилированную с ним компанию Roust Trading limited компанию «Central European Distribution Corporation», став одним из крупнейших производителем алкоголя в Европе.

Ответчиками в деле, помимо основателя группы, выступают члены совета директоров Сергей Берестовой, Сергей Икатов, Алессандро Пикки, Ирина Александрова, гендиректор Михаил Хмель и две фирмы холдинга — ООО «Русский Стандарт-Инвест» и ЗАО «Компания «Русский Стандарт». В последней Хмель занимает должность гендиректора с 2018 года.

Третьи лица в споре — «Ситибанк Эн Эй Лондон Брэнч», «Рашн Стэндарт Лимитед» и АО «Банк Русский стандарт».