Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM В полуфинале конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) участвуют конкурсанты из трех зарубежных стран: Польши, Латвии и Белоруссии.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал, что всего в СЗФО на третий сезон конкурса поступило 29 350 заявок. По итогам контрольного тестирования, которое прошло 7 февраля, в полуфинал конкурса от СЗФО вышли 284 человека.

«Почти при 30 тысячах заявок из Северо-Западного федерального округа конкурс на место в полуфинале составил более 100 человек. Добиться выхода в очный этап в итоге смогли 284 конкурсанта, — отметил Алексей Комиссаров, — Со второго сезона мы дали возможность участия в конкурсе не только россиянам, но и иностранным гражданам. И мы рады, что в полуфинал в СЗФО вышли конкурсантка из Польши Ивона Павлак, гражданин Белоруссии Дмитрий Ревзин и Александр Стариков из Латвии».

Всего по итогам дистанционного этапа в очные региональные полуфиналы основного конкурса «Лидеры России» (без учета специализаций) были приглашены 2 988 конкурсантов, из них 18 человек представляют зарубежные страны: Беларусь (6 человек), Украину (6 человек) и по одному участнику из Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии.

Ивона Павлак из Польши

Ивона Павлак — тридцатилетняя конкурсантка из Польши участвует в «Лидерах России» вместе со своим мужем — Алексеем Рудометовым. Несмотря на то, что родным языком Ивоны является польский, она успешно прошла все заочные испытания конкурса наравне с другими участниками и вышла в полуфинал с первой попытки. В настоящее время Ивона развивает IT-стартап в сфере экологических технологий «Smart forest».

Одно из увлечений Ивоны — изучение языков, а еще она любит читать книги и занимается бегом на большие дистанции. Муж Ивоны инженер, IT специалист и математик. «Мой муж является человеком, который толкнул меня в бизнес. Он всегда в меня верит, и я могу посоветоваться с ним на счёт почти любых решений», — говорит Ивона.

Самыми важными ценностями Ивона считает: мораль, развитие и любовь. Они с мужем не чувствуют конкуренцию на конкурсе, а наоборот, поддерживают друг друга. И даже если в финал пройдет только один из супругов, Ивона уверена, что второй будет радоваться и волноваться за первого.

«Мне особо близка Калининградская область, потому что она граничит с Польшей, и я больше всего понимаю проблемы, которые возникают на границах и культур, иторговли, — говорит она, — Я решила принять участие в конкурсе «Лидеры России» прежде всего из-за новых знакомств. Я раньше не встречалась с таким опытом командой работы, все полны энергии, полны энтузиазма. Это очень ценный опыт для меня. И, конечно, организация здесь прекрасная».

Александр Стариков из Латвии

Александр Стариков, 52-летний конкурсант из Риги, родился в Орловской области. С 1989 года служил в вооруженных силах, а в 1991 году, после распада СССР, уволился из армии и поступил в аспирантуру Рижского института гражданской авиации на факультет автоматизации. Участвовал в написании программ для аэропортов и связанных с ними предприятий. Факультет получил большой заказ от аэропорта г. Адлера, для которого до 1994 года Александр Стариков вместе с коллегами писал различные ИТ программы.

«Благодаря этой работе начал понимать, как устроено аэропортовое хозяйство. Работу сделал хорошо. Двое коллег по аспирантуре работали в Адлере вплоть до постройки нового аэропорта в Сочи. Встречаемся до сих пор», — рассказывает Александр Стариков.

После получения опыта создания программного обеспечения Александр решил испытать себя в новых задачах. Устроился в компанию, которая занималась экспортом леса. «Объемы росли, и им стал нужен руководитель, который навел бы порядок в структуре и обеспечил экономическую безопасность процессов», — говорит он.

«Первый месяц ушел на изучение документов и практическое обучение по специальностям «Экспорт», «Логистика» и «Фрахт». Учебников было мало. Учились на ошибках, затем купили литературу на английском, что сильно помогло. Вместе с владельцем и финансовым директором через год смогли выучиться и выстроить схему работы, навели порядок в закупках, хранении и экспорте. В 1995 года владелец сказал, что обслуживающий банк создает отдел дилинга и готов вложиться в обучение. Меня позвали на должность начальника отдела дилинга. Рижский банк «Леттика» выписал из Дании брокера, который обучал меня и зама в течение двух месяцев. Так я получил новую профессию и работу. В банке был создан отдел дилинга и один из первых клиентских центров по торговле валютными и сырьевыми фьючерсами на биржах Англии и США», — говорит Александр Стариков.

Затем Александр проработал около 5 лет в рижском подразделении компании «Лукойл» до 1999 года, потом переехал в Санкт-Петербург, где проработал еще 5 лет в информационно-аналитическом агентстве, которое занималось оказанием услуг в сфере обеспечения безопасности бизнеса. В 2005 году Александр вернулся в Ригу и основал свою собственную компанию в сфере аудита рисков, инвестиций и Due Diligence, которая работала с основными рижскими банками и анализировала деятельность их клиентов-нерезидентов в рамках KYC. После 2014 года и санкций обороты структуры упали в 5 раз.

Александр Стариков рассказывает, что в Латвии нет управленческих конкурсов. Он принял решение участвовать в проекте «Лидеры России», как только по правилам была открыта возможность для подачи заявок участникам из-за рубежа. Александр рассматривает возможность полного переезда семьи в Россию.

«Прожив и проработав 30 лет в Прибалтике, а также много поездив и поработав в Европе, я определил для себя то, ради чего я живу и работаю. Я русский, родился в России, у меня очень хорошие деловые связи с россиянами. Я осознал себя как человека русской культуры, поддерживающего политику России. Поэтому я могу и хочу работать в тех компаниях, которые работают на благо России. Несмотря на свои 52 года, хочу учиться новому, развиваться и активно работать. Вся моя работа, несмотря на то, что я живу в Латвии, процентов на 70 всегда была связана с Россией. Если как-то получится «пересечь» свою деятельность с ней, я буду только рад», — отмечает Александр стариков.

Во втором сезоне Александру Старикову не хватило баллов для выхода в полуфинал, но он активно готовился, проходил различные обучающие курсы и со второй попытки прошел в очный этап. «Конкурс очень нравится. Сумасшедше позитивная атмосфера. Я такого не видел нигде и никогда», — говорит он.

Александр воспитывает двух сыновей 6 и 14 лет, увлекается беговыми лыжами и велоспортом, а также реализует проекты в области социально-патриотического воспитания молодежи. «Я учу своих обоих сыновей любви к России и русскому, настаиваю на их серьезном отношении к учебе и спорту. Пока они еще не полностью сформировались сами, я хочу заложить в них фундамент, который даст им ответы на вопросы «Кто Я», «А зачем Я живу», — подчеркивает он.

Дмитрий Ревзин из Белоруссии

Дмитрию Ревзину 43 года. Он руководит небольшой строительной фирмой, которая работает на различных объектах в Ленинградской области.

«Когда подошло время определяться с выбором будущей профессии, я точно знал, что это будет экономика. Она меня очень интересовала ещё со средней школы. Я уже в 6 классе сделал свой первый серьезный расчёт рентабельности и срока окупаемости гостиницы на 40 номеров при её постройке «с нуля». И далее — мне доставляло настоящее удовольствие разбираться и рассчитывать подобные проекты», — рассказывает Дмитрий Ревзин.

«Карьерный прорыв произошел в моей жизни в 25 лет, — говорит он, — Мне «зеленому» бизнесмену-менеджеру доверили встать во главе филиала крупной оптовой компании занимающейся реализацией кондитерских изделий и напитков. Компания только начинала заходить на рынок моего города и области, и мне предстояло собрать этот «конструктор» практически с нуля. Аренда складов и офиса, подбор и найм всех работников, проработка логистики, разработка рынков сбыта с перетягиванием ключевых клиентов при высокой конкуренции, обучение менеджеров по продажам и многое другое. Через год это был полноценный филиал с очень большим оборотом и со штатом сотрудников около 100 человек».

Дмитрий родился в Витебске, а 13 лет назад решился на серьезные перемены в жизни и переехал из Белоруссии в Россию.

«Когда во втором сезоне разрешили участвовать иностранцам, я сразу подал заявку, но не вышел в полуфинал. В этом году уже более серьезно готовился и успешно вышел в очный этап», — отмечает он.

«Первая и самая главная жизненная ценность — это честность, — отмечает Дмитрий.— Не могу работать с нечестными людьми. Сам не обманываю и требую этого же от окружающих. Вторая — это преданность: делу, компании, коллегам. Третья — нравственность. Любая деятельность должна быть полезна или как минимум не приносить вреда окружающим и иметь правильную нравственную сторону», — рассказывает Дмитрий.

Дмитрий Ревзин увлекается шахматами: «Моя приверженность цифрам, расчетам и анализу проявилась с самого раннего возраста. Видя такие мои незаурядные способности, родители отвели меня на шахматы и потом настаивали, чтобы я ни при каких обстоятельствах не бросал занятие ими. Шахматы позволили мне очень хорошо развить свои математически-аналитические способности, да и просто приучить мозг обрабатывать большой объем данных и быстро вырабатывать необходимую стратегию дальнейших действий, учитывая многовариантность развития события». Свободное время Дмитрий старается уделять сыновьям: один уже студент, а младший заканчивает 10 класс. Полуфиналист говорит, что считает очень важным делиться с ними опытом, мыслями и соображениями.

Основные дни полуфинала — 8 и 9 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.