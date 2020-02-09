Санкт-Петербург, 9 февраля 2020, 16:08 — REGNUM В полуфинале конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) участвуют конкурсанты из трех зарубежных стран: Польши, Латвии и Белоруссии.
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал, что всего в СЗФО на третий сезон конкурса поступило 29 350 заявок. По итогам контрольного тестирования, которое прошло 7 февраля, в полуфинал конкурса от СЗФО вышли 284 человека.
«Почти при 30 тысячах заявок из Северо-Западного федерального округа конкурс на место в полуфинале составил более 100 человек. Добиться выхода в очный этап в итоге смогли 284 конкурсанта, — отметил Алексей Комиссаров, — Со второго сезона мы дали возможность участия в конкурсе не только россиянам, но и иностранным гражданам. И мы рады, что в полуфинал в СЗФО вышли конкурсантка из Польши Ивона Павлак, гражданин Белоруссии Дмитрий Ревзин и Александр Стариков из Латвии».
Всего по итогам дистанционного этапа в очные региональные полуфиналы основного конкурса «Лидеры России» (без учета специализаций) были приглашены 2 988 конкурсантов, из них 18 человек представляют зарубежные страны: Беларусь (6 человек), Украину (6 человек) и по одному участнику из Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии.
Ивона Павлак из Польши
Ивона Павлак — тридцатилетняя конкурсантка из Польши участвует в «Лидерах России» вместе со своим мужем — Алексеем Рудометовым. Несмотря на то, что родным языком Ивоны является польский, она успешно прошла все заочные испытания конкурса наравне с другими участниками и вышла в полуфинал с первой попытки. В настоящее время Ивона развивает IT-стартап в сфере экологических технологий «Smart forest».
Одно из увлечений Ивоны — изучение языков, а еще она любит читать книги и занимается бегом на большие дистанции. Муж Ивоны инженер, IT специалист и математик. «Мой муж является человеком, который толкнул меня в бизнес. Он всегда в меня верит, и я могу посоветоваться с ним на счёт почти любых решений», — говорит Ивона.
Самыми важными ценностями Ивона считает: мораль, развитие и любовь. Они с мужем не чувствуют конкуренцию на конкурсе, а наоборот, поддерживают друг друга. И даже если в финал пройдет только один из супругов, Ивона уверена, что второй будет радоваться и волноваться за первого.
Александр Стариков из Латвии
Александр Стариков, 52-летний конкурсант из Риги, родился в Орловской области. С 1989 года служил в вооруженных силах, а в 1991 году, после распада СССР, уволился из армии и поступил в аспирантуру Рижского института гражданской авиации на факультет автоматизации. Участвовал в написании программ для аэропортов и связанных с ними предприятий. Факультет получил большой заказ от аэропорта г. Адлера, для которого до 1994 года Александр Стариков вместе с коллегами писал различные ИТ программы.
После получения опыта создания программного обеспечения Александр решил испытать себя в новых задачах. Устроился в компанию, которая занималась экспортом леса. «Объемы росли, и им стал нужен руководитель, который навел бы порядок в структуре и обеспечил экономическую безопасность процессов», — говорит он.
Затем Александр проработал около 5 лет в рижском подразделении компании «Лукойл» до 1999 года, потом переехал в Санкт-Петербург, где проработал еще 5 лет в информационно-аналитическом агентстве, которое занималось оказанием услуг в сфере обеспечения безопасности бизнеса. В 2005 году Александр вернулся в Ригу и основал свою собственную компанию в сфере аудита рисков, инвестиций и Due Diligence, которая работала с основными рижскими банками и анализировала деятельность их клиентов-нерезидентов в рамках KYC. После 2014 года и санкций обороты структуры упали в 5 раз.
Александр Стариков рассказывает, что в Латвии нет управленческих конкурсов. Он принял решение участвовать в проекте «Лидеры России», как только по правилам была открыта возможность для подачи заявок участникам из-за рубежа. Александр рассматривает возможность полного переезда семьи в Россию.
Во втором сезоне Александру Старикову не хватило баллов для выхода в полуфинал, но он активно готовился, проходил различные обучающие курсы и со второй попытки прошел в очный этап. «Конкурс очень нравится. Сумасшедше позитивная атмосфера. Я такого не видел нигде и никогда», — говорит он.
Александр воспитывает двух сыновей 6 и 14 лет, увлекается беговыми лыжами и велоспортом, а также реализует проекты в области социально-патриотического воспитания молодежи. «Я учу своих обоих сыновей любви к России и русскому, настаиваю на их серьезном отношении к учебе и спорту. Пока они еще не полностью сформировались сами, я хочу заложить в них фундамент, который даст им ответы на вопросы «Кто Я», «А зачем Я живу», — подчеркивает он.
Дмитрий Ревзин из Белоруссии
Дмитрию Ревзину 43 года. Он руководит небольшой строительной фирмой, которая работает на различных объектах в Ленинградской области.
Дмитрий родился в Витебске, а 13 лет назад решился на серьезные перемены в жизни и переехал из Белоруссии в Россию.
Дмитрий Ревзин увлекается шахматами: «Моя приверженность цифрам, расчетам и анализу проявилась с самого раннего возраста. Видя такие мои незаурядные способности, родители отвели меня на шахматы и потом настаивали, чтобы я ни при каких обстоятельствах не бросал занятие ими. Шахматы позволили мне очень хорошо развить свои математически-аналитические способности, да и просто приучить мозг обрабатывать большой объем данных и быстро вырабатывать необходимую стратегию дальнейших действий, учитывая многовариантность развития события». Свободное время Дмитрий старается уделять сыновьям: один уже студент, а младший заканчивает 10 класс. Полуфиналист говорит, что считает очень важным делиться с ними опытом, мыслями и соображениями.
Основные дни полуфинала — 8 и 9 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.