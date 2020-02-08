Латвийская Республика, , 00:29 — REGNUM Глава Европейской Ассоциации добычи крабов Дидзис Шмит считает, что у Латвии есть все шансы выиграть судебный процесс в Международном арбитражном суде Гааги у Норвегии, пишет портал LSM.

6 февраля ИА REGNUM сообщало, что Общий суд Европейского Союза отклонил иск Латвии о рыболовной добыче снежного краба у берегов Норвегии, сославшись на Парижское международное соглашение 1920 года подтверждённое современными регулами ЕС. Согласно этому соглашению Норвегия ограничивает добычу снежного краба в районе архипелага Шпицберген.

Шмит указал, что Европейская Комиссия, несмотря на решение суда, считает, что Латвия права в своём споре с Норвегией. Победа в арбитражном суде Гааги избавит ЛР от необходимости покрывать судебные издержки по проигранному ранее спору и разрешит лов деликатеса