Рига, , 00:09 — REGNUM Рига осталась единственным самоуправлением в Латвии с неутверждённым бюджетом, пишет портал tvnet.lv.

Согласно действующему законодательству самоуправления должны сформировать и утвердить бюджеты не позднее, чем через 2 месяца после провозглашения закона о бюджете страны. Бюджет Латвии на 2020 год был принят 28 ноября 2019. 28 января было последним днём, когда мэрии Риги следовало бы подать принятый бюджет в Министерство среды и регионального развития. Этого не произошло вплоть до сегодняшнего дня. Мэр Риги Буров признал на днях, что принять бюджет города в сложившихся обстоятельствах нереально. Отсутствие бюджета влияет на нормальную работу самоуправления и не отвечает общественным интересам.

Политический кризис в Риге фактически начался после бегства в Брюссель из-за обвинений в коррупции предыдущего мэра Нила Ушакова. Таким образом Рига осталась единственным из 119 самоуправлений Латвии с неутверждённым бюджетом.