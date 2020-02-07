Милан, Италия, , 21:55 — REGNUM Экономика Италии по итогам 2019 года продолжает оставаться в негативной фазе, об этом заявлено в официальном бюллетене национальной службы статистики Istat, опубликованном в пятницу, 7 февраля.

При этом ключевые показатели, хотя и по-прежнему остаются негативными, уже не являются негативными настолько, как это было несколькими месяцами ранее, отметили статистики.

Как сообщалось ранее, по итогам 2019 года ВВП Италии не изменился в сравнении с данными за 2018 год.