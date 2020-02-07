Бишкек, , 11:35 — REGNUM Передача 11 аэропортов Киргизии под управление иностранной компании направлена на повышение конкурентоспособности в пассажирском авиасообщении республики. Об этом заявил заместитель председателя правления АО «Международный аэропорт «Манас» Абдималик Бусурманкулов, передает телеканал «Мир».

"Если будет больше авиакомпаний, то цены, соответственно, будут конкурентоспособными», — пояснил Абдималик. По его словам, жители Киргизии смогут выбирать между авиакомпаниями.

Отмечается, что аэропорты будут переданы в управление на условиях государственно-частного партнерства. Планируется, что привлечение иностранного инвестора позволит более эффективно развивать инфраструктуру авиаперевозок.

Напомним, 5 февраля в правительстве Киргизии сообщили, что в страну планируется привлечь иностранного инвестора для управления всеми 11 аэропортами республики.

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