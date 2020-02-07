Хабаровск, , 04:04 — REGNUM Обработкой бытовых отходов I и II классов в Хабаровском крае займётся федеральный оператор. Подписано соглашение между регионом и ФГУП РосРАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В правительстве Хабаровского края уверены, что договорённость позволит региону приблизиться к полному контролю за опасными отходами на территории края и их переработке.

По условиям соглашения, предприятия Хабаровского края получат доступ в государственную информационную систему обращения с отходами I и II классов для возможности внесения актуальных данных по видам и объёмам образующихся в процессе их деятельности отходов. Это позволит обеспечить непрерывный мониторинг, учёт и контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае планируется создать три крупных мусоросортировочных комплекса.