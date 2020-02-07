Рига, 7 февраля 2020, 00:17 — REGNUM Общий суд Европейского Союза отклонил иск Латвии о рыболовной добыче снежного краба у берегов Норвегии, пишет портал tvnet.lv.
По результатам процесса Латвии вменяется оплатить судебные расходы участников процесса. В январе 2017 власти Норвегии задержали и арестовали рыболовное латвийское судно Senator, которое промышляло снежного краба в районе архипелага Шпицберген. Лов снежного краба в водах Шпицбергена регулируется международным соглашением, заключенном в Париже в 1920 году и принятым в соответствии с требованиями регламента ЕС. На деле это означает, что ни одна страна Европейского Союза без специальной лицензии Норвегии, не вправе осуществлять промысел редкого деликатеса.