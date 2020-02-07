Ростов-на-Дону, , 00:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону выпускают 25−30 тыс. медицинских масок в день. Речи о приостановке производства из-за нехватки сырья нет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мониторинг показал, что в аптеках защитные средства в наличии есть. Дефицита медицинских масок не предвидится. При этом их стоимость может отличаться в зависимости от производителя. Вместе с тем горздрав призвал горожан «не приобретать маски в необоснованных количествах, чтобы не спровоцировать их искусственный дефицит».

ИА REGNUM напоминает, что на фоне информации о распространении коронавируса из Китая появились сообщения о нехватке медицинских масок. Ростовский производитель ранее проинформировал о возможной приостановке производства средств защиты из-за высокой нагрузки.

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