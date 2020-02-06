Москва, , 19:34 — REGNUM Низкая инфляция привела к тому, что бизнес сдерживает цены за счёт собственной прибыли, чтобы окончательно не отпугнуть покупателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По данным Росстата, инфляция в РФ в январе осталась на уровне декабря 2019 года, но в годовом выражении, показатель резко замедлился с 3% до 2,4%.

«Такая низкая инфляция — показатель стагнации потребительского спроса. Иначе говоря, торговые организации опасаются поднимать цены, чтобы не отпугнуть покупателей, так как знают — граждане стали очень чувствительны к малейшему росту цен, ведь доходы не растут», — отмечает Деев.

В то же время по его словам, затраты бизнеса неизменно растут.

«Из-за увеличения тарифов на коммунальные услуги растет себестоимость продуктов питания, а на доставке продуктов в магазины сказывается рост тарифов на перевозку для большегрузов и так далее. То есть бизнес удерживает цены за счет сокращения своей прибыли, боясь потерять покупателей, но в перспективе это приведет к увеличению количества банкротств торговых организаций», — опасается Деев.