Сеул, , 13:31 — REGNUM Банк Кореи и Резервный банк Австралии подписали соглашение о валютном свопе на сумму $8,1 млрд, что на 20% больше по сравнению с прошлым соглашением. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов Южной Кореи.

По их словам, соглашение сроком на три года (до 5 февраля 2023 года) может быть продлено по взаимному согласию.

Известно, что Южная Корея подписала соглашения о валютном свопе с Малайзией, Канадой, Швейцарией, Китаем, ОАЭ, Австралией и Индонезией.

Правительство Южной Кореи надеется, что данное соглашение поспособствует укреплению финансовой безопасности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк Южной Кореи и Центральный банк Малайзии подписали соглашение о валютном свопе на сумму $4,2 млрд.

Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.

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