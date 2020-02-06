Подгорица, , 13:16 — REGNUM По итогам 2019 года уровень инфляции в Черногории составил 1%, а рост заработных плат 0,8%. Об этом сообщило статистическое ведомство Черногории Монстат.

В 2020 году ожидается рост пенсий на 0,95%. Минимальная пенсия 128 вырастет на 1,26 евро, а средняя — 288 евро на 2,74 евро. Напомним, что показатель потребительской корзины вмещает в себя две с половиной средние пенсии и составляет 646 евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Стоимость потребительской корзины в декабре в Черногории составила 646 евро