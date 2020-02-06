Ульяновск, , 10:14 — REGNUM В Ульяновской области в январе 2020 года выплачено более 1,4 млн рублей задолженности по заработной плате. В числе должников — одна из районных больниц, муниципальные предприятия, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в Радищевской районной больнице в декабре 2019 года не принимались надлежащие меры к своевременной и в полном объеме оплате труда 193 работников — в результате, по оценке, прокуратуры, долги составили около 900 тыс. рублей. Прокурор района внес главному врачу представление.

В ведомстве отмечают, что «аналогичные факты» выявлены в МУП «Тепловодосервис» и МКП «Водоснабжение», где задолженность сложилась перед 35 работниками. По данным фактам прокуроры Кузоватовского и Сурского районов направили заявления в суды.

В результате принятых мер администрации данных юридических лиц выплатили трудовым коллективам в конце января 2020 года свыше 1,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате на государственном сельхозпредприятии — «Ульяновское» ФСИН России». Размер долга превысил 3 млн рублей, задолженность сложилась перед 48 работниками.

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