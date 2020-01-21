Ульяновск, , 19:54 — REGNUM В Ульяновской области после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате на государственном сельхозпредприятии. Размер долга превысил 3 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, руководством федерального государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Ульяновское» ФСИН России» в августе-декабре 2019 года не принимались надлежащие меры к своевременной и в полном объеме оплате труда 48 работников. В результате долги превысили 3 млн рублей.

Руководителю предприятия прокурор объявил предостережение. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»).

Долги по зарплате в настоящее время погашены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту выплаты генеральным директором одной из частных компаний зарплаты ниже минимального размера оплаты труда.

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