Хабаровск, , 08:25 — REGNUM В ресторанах и кафе Хабаровска в связи с ростом цен на овощи, повышают цены, а некоторые блюда временно исчезли из меню.

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Как выяснило ИА Хабаровский край сегодня, особой напряженности Ассоциация рестораторов региона не отмечает. Однако из-за подорожания овощей цены поднять пришлось и рестораторам. Некоторые блюда просто убирают из меню, в некоторых меняют ингредиенты — например, вместо баклажанов гриль подают кабачки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске люди шокированы ценами на овощи и фрукты. После закрытия границы с КНР продукцию поставляют из других стран. Но за кило узбекских помидоров на рынке просят 1500 рублей, за кило перцев 700 рублей.