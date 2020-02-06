Пекин, , 08:49 — REGNUM Китайские предприятия, приостановившие работу на фоне вспышки коронавируса 2019-nCoV, должны скорее возобновить производство. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР, опубликованном 6 февраля.

В министерстве отметили, что в крупных городах непрерывно растёт спрос на необходимые для жизни товары. Компании, которые располагают соответствующими условиями, должны срочно восстановить деятельность.

Власти пообещали активную поддержку торгово-экономическим компаниям, которые ранее приняли меры к недопущению распространения пневмонии нового типа. Выходные дни, продлённые в Китае из-за вируса, завершатся к 10 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 6 февраля в Китае инфицированы новым коронавирусом 28 тыс. человек. Скончались 562 заболевших, более 1,1 тыс. пациентов выздоровели.

Читайте также: Более 28 тысяч человек в Китае заразились коронавирусом