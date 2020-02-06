Лондон, , 07:20 — REGNUM Глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил надежду, что Соединенному Королевству удастся заключить соглашение о свободной торговле с Австралией в ближайшее время, сообщает агентство Reuters.

«У нас торговый оборот на общую сумму 17 млрд фунтов стерлингов, но у нас есть потенциал развиваться и дальше… Надеюсь, Австралия станет первой среди тех, с кем мы хотим заключить сделки в первую очередь», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу вариант торгового соглашения. По его мнению, соглашение должно быть таким же, как действующий договор о свободной торговле между ЕС и Канадой.

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