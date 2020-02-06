Москва, , 04:55 — REGNUM Арбитраж Москвы обязал авиакомпанию «Победа» выплатить свыше 33,747 млн рублей ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». Более 32 млн рублей из присуждённой суммы признано неосновательным обогащением. Решение принято 3 февраля 2020 года, но мотивировочная часть пока не изготовлена и подробности спора неизвестны. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск ФГБУ, которое выполняет метеорологическое обслуживание полётов гражданской и экспериментальной авиации, поступил в арбитраж 18 июля 2019 года и первоначальная сумма претензий составляла 48 450 344,21 рубля. В деле третьими лицами принимали участие ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» и JEPPESEN GMBH — компания из США, которая работает на рынке обеспечения аэронавигационной информацией.

Большую часть требований метеорологов суд удовлетворил.

«Взыскать с ООО «Авиакомпания «Победа» (ОГРН 5 147 746 103 380) в пользу ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (ОГРН 1 027 739 491 669) 33 747 888 рублей 78 копеек, из них 32 320 404 рубля 26 копейки неосновательного обогащения и 1 427 484 рубля 52 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами», — отмечается в решении суда.

В остальной части требований по сумме суд отказал. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Авиакомпания «Победа» учреждено 16 сентября 2014 года, единственный участник общества — ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии». Директор компании с уставным капиталом 1,2 млрд рублей — Андрей Калмыков.