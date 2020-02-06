Москва, 6 февраля 2020, 04:55 — REGNUM Арбитраж Москвы обязал авиакомпанию «Победа» выплатить свыше 33,747 млн рублей ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». Более 32 млн рублей из присуждённой суммы признано неосновательным обогащением. Решение принято 3 февраля 2020 года, но мотивировочная часть пока не изготовлена и подробности спора неизвестны. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск ФГБУ, которое выполняет метеорологическое обслуживание полётов гражданской и экспериментальной авиации, поступил в арбитраж 18 июля 2019 года и первоначальная сумма претензий составляла 48 450 344,21 рубля. В деле третьими лицами принимали участие ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» и JEPPESEN GMBH — компания из США, которая работает на рынке обеспечения аэронавигационной информацией.
Большую часть требований метеорологов суд удовлетворил.
В остальной части требований по сумме суд отказал. Решение может быть обжаловано в течение месяца.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Авиакомпания «Победа» учреждено 16 сентября 2014 года, единственный участник общества — ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии». Директор компании с уставным капиталом 1,2 млрд рублей — Андрей Калмыков.