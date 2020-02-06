Тегеран, , 07:47 — REGNUM По словам посла Дании в ТегеранеДэнни Аннан, крупнейшей фармацевтической компанией его страны начнётся производство лекарств в Иране в течение двух месяцев. Вдобавок посол заявил о готовности властей Дании продолжить расширять связи с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Дэнни Аннан также в ходе встречи с губернатором провинции ФарсЭнаятоллой Рахими отметил, что двусторонняя торговля между странами пострадала от санкций США, однако этот факт не должен останавливать стороны расширять торговые связи и сотрудничество. Кроме того, посол подчеркнул, что хотя часть датских компаний решила покинуть Иран из-за санкций США, некоторые из них, такие как крупнейшая датская фармацевтическая компания, решили остаться здесь и продолжить свою деятельность.

По полученным данным, датская компания будет производить инъекционный инсулин в Иране и на первом этапе будет распространит свою продукцию по всей стране. Ожидается, что в дальнейшем компания будет экспортировать медикаменты за пределы Исламской республики Иран.