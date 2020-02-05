Пекин, , 20:37 — REGNUM Рост продаж автомобилей в Китае может замедлиться в 2020 году из-за негативного влияния эпидемии коронавируса на автомобильный сектор. Об этом говорится в опубликованном 5 февраля докладе международного рейтингового агентства Standard & Poor’s.

«Вспышка коронавируса, которая привела к временному закрытию ряда автомобильных заводов, может привести к кому, что темпы роста продаж автомобилей в Китае в 2020 году окажутся ниже 1−2%, указанных в нашем базовом сценарии», — заявила аналитик S&P Виттория Феррарис.

Отмечается, что только двухнедельная приостановка конвейеров в провинции Хубэй, где расположено около 9% всего китайского производства автомобилей, может привести к сокращению годового объёма производства в регионе на 4%.

Агентство указывает на то, что автомобильное производство в Китае только начало восстанавливаться осенью минувшего года после спада в течение предыдущих двух лет, однако эпидемия коронавируса может сделать 2020 год ещё более сложным для отрасли, чем ожидалось.