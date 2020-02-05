Симферополь, 5 февраля 2020, 18:05 — REGNUM Ремонтники симферопольского водоканала устранили многолетнюю протечку воды в трубе на улице Первомайской с помощью деревянного чопика. Об этом в Facebook 5 февраля сообщили местные жители.
Люди гадают, как долго может продержаться это устройство и во сколько городу обходятся эти эксперименты ремонтных бригад. Помимо этого, горожане сетуют на то, что ремонтники практически никогда не убирают после себя мусор.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам специалистов, из-за постоянных утечек в изношенных сетях водоснабжения Симферополь теряет более 60% воды. Власти города решили экономить воду с помощью отключения горячего водоснабжения у граждан, кроме субботы и воскресенья, и переходе на график подачи холодной воды утром и вечером.
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