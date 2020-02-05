Минск, , 17:43 — REGNUM На автозаправочных станциях Белоруссии введены лимиты на отпуск топлива. Об этом 3−4 февраля сообщили пользователи социальных сетей и авторы телеграм-каналов.

Об установлении нормы отпуска моторного топлива в объёме до 100 литров сообщила компания «ЛУКОЙЛ Белоруссия». Однако не все операторы рынка решились на такие заявления.

Государственный концерн «Белнефтехим» называет установление лимитов отпуска топлива на АЗС «самоуправством» и заверяет, что для установления таких ограничений нет поводов. Однако представители как минимум трёх частных сетей на условиях анонимности подтвердили невыполнение поданных заявок на поставки топлива. Белорусские НПЗ, в свою очередь, не комментируют ситуацию.

Ограничения отпуска топлива на АЗС отмечены не везде. Проблема может касаться автотранспортных средств с большой ёмкостью баков (автобусы, грузовики).

Ситуация возникла из-за резкого падения переработки нефти на обоих белорусских НПЗ. В декабре 2019 года Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на импорт нефти из России, поэтому у российских поставщиков не было юридических оснований на отгрузку своей продукции с 1 января 2020 года.

Правительство Белоруссии сообщило об ограничении экспорта нефтепродуктов, а также добываемой в республике нефти (около 1,7 млн т ежегодно) целью удовлетворения внутреннего спроса. Поиски «альтернативной» нефти успехом не увенчались: при планах переработки 24 млн т в 2020 году удалось импортировать лишь 80 тыс т нефти из Норвегии.

Читайте новости сюжета: Поиски энергонезависимости от России