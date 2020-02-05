Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Почти 97 млрд рублей составил объем инвестиционных сделок с коммерческой и жилой недвижимостью в Петербурге и Ленинградской области за 2019 год. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank.

Так за прошедший год в сегменте коммерческой недвижимости было реализовано, в денежном выражении, в четыре раза больше объектов чем в 2018 году, а в сегменте участков под жилую функцию, наоборот, отмечено снижение на 58% по сравнению с итогами 2018 года. При этом доля коммерческой недвижимости составила 85% общего объема инвестиционных сделок.

«Инвестиционная активность на складском рынке выросла в три раза (15,5 миллиарда рублей). Объем таких сделок достиг максимального за всю историю рынка значения — более 160 тысяч квадратных метров», — говорится в отчете аналитиков, который цитируют РИА Новости.

Что касается прогноза на 2020 год, ожидается сохранение роста на рынке коммерческой недвижимости. До этого момента в Петербурге и Ленобласти шло активное возведение жилых массивов.

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