, 16:20 — REGNUM Несмотря на то, что самое беспрецедентное, что было в ситуации с коронавирусом, это меры китайского правительства по противодействию, «венценосный внеклеточный агент стал настоящей отдушиной для вестников климатического, биологического, экономического и прочих апокалипсисов», отмечает заведующий кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.

«В информационном поле появляется много спекуляций о последствиях вируса для развития мировой экономики, среди которых встречаются очень одиозные оценки, вплоть до кризисов масштаба «Великой депрессии». Однако нужно понимать, что любая паника — это гигантская поведенческая экономика, которая, манипулируя страхами домохозяйств, формирует новый спрос, новые рынки и сверхпотребление. Оцените масштабы: люди, поддавшись истерии, сметают с полок месячные запасы медицинских, продовольственных и хозяйственных товаров; страховой бизнес кратно увеличивает свои обороты, продавая новые продукты на рынке страхования здоровья, увеличивая ставки по страховкам и осуществляя выплаты по форс-мажорам; правительства и фармацевтические корпорации начинают вливать средства из фондов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; горожане отказываются от общественного транспорта в пользу услуг частных перевозчиков — перечислять можно и дальше, но факт остаётся фактом: кому коронавирус, кому мать родная!» — подчёркивает эксперт.

В то же время, говорит Борисов, можно предположить, что ситуация с вирусом повлияет на перераспределение финансовых потоков в отраслевом и страновом разрезах.