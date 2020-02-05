Москва, , 11:46 — REGNUM Всё большая часть американских граждан поддерживает президента США Дональда Трампа, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Белого дома США, который назвал нынешнее положение США в мире прочным как никогда прежде.

«Это изрядное хвастовство, но всё-таки хвастовство, не выходящее за обычные американские пределы, — сказал Вассерман. — Насколько мне известно, рабочих мест в США действительно прибавилось. Собственно Трампа и избрали за его обещание вернуть в страну рабочие места, выведенные в регионы с дешёвой рабочей силой еще с 1980-х годов. И он действительно этого добивается, и у неплохо получается. Рядовые граждане США это видят, и, судя по опросам общественного мнения, всё большая их часть поддерживает Трампа. Но большая часть — это всё-таки не все. А главное — против него выступают те, кто борется за сохранение существующей структуры американского хозяйства».

А эти люди, как подчеркнул Вассерман, располагают изрядными возможностями влиять на общественное мнение. Иными словами, по мнению Вассермана, на предстоящих выборах победа Трампа весьма вероятна, но всё-таки не гарантирована.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее положение страны в мире является таким прочным, как никогда в прежнее время. По его словам, с того момента, как он стал президентом США, в стране было создано 6 миллионов рабочих мест.

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