Москва, 5 февраля 2020, 11:46 — REGNUM Всё большая часть американских граждан поддерживает президента США Дональда Трампа, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Белого дома США, который назвал нынешнее положение США в мире прочным как никогда прежде.
А эти люди, как подчеркнул Вассерман, располагают изрядными возможностями влиять на общественное мнение. Иными словами, по мнению Вассермана, на предстоящих выборах победа Трампа весьма вероятна, но всё-таки не гарантирована.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее положение страны в мире является таким прочным, как никогда в прежнее время. По его словам, с того момента, как он стал президентом США, в стране было создано 6 миллионов рабочих мест.
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