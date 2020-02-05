Южно-Сахалинск, , 09:37 — REGNUM Единственный островной регион России — Сахалинская область — не ожидает ни дефицита овощей, ни роста цен в связи с коронавирусом. Регион овощами обеспечивает себя сам, потребительский рынок работает стабильно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Смертельно опасен: миру угрожает новый вирус из Китая

«Тепличные мощности островных сельскохозяйственных предприятий полностью покрывают потребность сахалинцев и курильчан в свежих овощах — огурцах и помидорах. Картофеля, заложенного на хранение осенью, хватит на пять месяцев. Капусты белокочанной хватит на три месяца, моркови — на четыре. Запасы лука репчатого уже реализовали, но поставщики нашли партнера в Казахстане и уже осуществляют поставки», — сообщила министр сельского хозяйства и торговли Сахалина Ирина Павленко.

Под контролем властей региона находятся и цены на овощи — они остались прежними.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с закрытием границы с Китаем в некоторых регионах ДФО «до небес» взлетели цены на свежие овощи. 3 февраля грузовые перевозки из Китая через пункты пропуска в Приморье возобновились. За сутки через границу проследовали 58 фур, которые привезли 1700 тонн овощей. Пункт пропуска в Хабаровском крае начнет работу с 7 февраля.