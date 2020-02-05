Якутск, , 06:41 — REGNUM В Якутии заподозрили нехорошее в Концессионном соглашении о строительстве «вековой мечты якутов» — моста через реку Лену.

Читайте также: «Ростех» и Группа «ВИС» заключили соглашение по возведению Ленского моста

Якутское региональное издание Aartyk.ru опубликовало материал под заголовком «Ленский мост — афера века?». В материале автор, журналист Владимир Нифонтов задает вопросы.

Так, согласно концессионному соглашению, подписанному между Якутией, «Ростехом» и группой «ВИС», республика заплатит за строительство из своего бюджета от 75 до 120 млрд рублей.

При этом, как отмечает автор, предельно внимательно изучивший Соглашение, якутских проверяющих допускать на стройплощадку будут только два раза в год и «под надзором».

Например, захочет якутская Счетная палата провести проверку смет, общественность потребует публичного аудита — а это все относится к разделу «Особые обстоятельства». Согласно этому разделу, концессионер получает право на время проверки остановить работы и требовать оплаты простоя — 200 тыс. рублей в сутки. Недовольство автора также вызвало право Якутии проводить проверки два раза в год, с предварительным уведомлением концессионера за пять дней. Даже просто приехать на стройплощадку и посмотреть, как идет строительство, представитель якутской власти может не чаще 1 раза в месяц.

Автор отмечает, что в раздел «Особые обстоятельства» отнесено буквально все — от плохой погоды до американских санкций.

Владимир Нифонтов «Разумеется, оплачивать простой по Соглашению, обязан партнер по Концессии — Якутия. Если же за 20 лет Концессионного соглашения республика захочет поднять стоимость аренды земельных участков, или местные аборигены возмутятся и начнут протестовать — это стопроцентная вина Якутии, за которую бюджету придется заплатить звонкой монетой».

К «особым обстоятельствам» отнесена даже якутская вечная мерзлота — «непрогнозируемое поведение вечномерзлых грунтов».

Владимир Нифонтов «То есть, если ВИСовские изыскатели не учтут что-то — то за это никто не отвечает, форс-мажор».

Говоря о неустойках, автор также отмечает неравноправие: в случае оплаты неустоек, штрафные санкции для Якутии наступают сразу после даты просроченного платежа, а у группы ВИС — только через 180 дней.

Автор отмечает еще десятки странных, по его личному мнению, пунктов Концессионного соглашения, которое, на его взгляд, грубо нарушает права Якутии и её граждан. Журналист утверждает, что проект ущемляет интересы республики, и задаёт вопрос:

Владимир Нифонтов «Нужен ли нам мост такой ценой?».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года все процедуры по заключению Концессионного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию моста были завершены. Проект будет реализовывать консорциум госкорпорации «Ростех» и группа «ВИС». Ранее президент России Владимир Путин и Росавтодор одобрили строительство автомобильного двухполосного моста через реку Лену.