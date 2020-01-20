Якутск, , 03:14 — REGNUM Процедуры по заключению концессионного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию моста через реку Лену в Якутии — завершены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Текущий статус и дальнейшие направления в работе по реализации проекта по строительству Ленского моста обсуждали на совещании у главы Якутии Айсена Николаева.

«Проект будет реализовывать консорциум госкорпорации «Ростех» и Группы «ВИС». Важно, что у них есть подобный опыт», — сказал Николаев.

На данный момент решаются имущественные и земельные вопросы. Также в скором времени приступят к проектно-изыскательским работам — проектная документация и территория под строительство моста уже есть.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин и Росавтодор одобрили строительство автомобильного двухполосного моста через Лену. Для легкового транспорта проезд будет бесплатным, для грузового — по тарифам.