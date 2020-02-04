Курск, , 18:20 — REGNUM В Курской области на девяти сахарных заводах в 2019 году было произведено 649 тысяч тонн сахара. Как сообщила пресс-служба областной администрации, рост производства по сравнением с 2018 годом составил 4,7%.

На подготовку заводов к сезону активной работы было направлено почти два миллиарда рублей. На переработку поступило 4,4 млн тонн сахарной свеклы — на 200 тыс. тонн больше, чем в 2018-м.

Заводы региона в сутки перерабатывали по 35 тыс. тонн сахарной свёклы, что на 1,5 тыс. тонн больше уровня 2018 года. На Золотухинском сахзаводе самый высокий суточный показатель составил 6 тыс. 800 тонн. Выход сахара в регионе составил 15,25% к массе переработанной свёклы. Средний показатель по России — 15,31%.