«После появления в сети информации о пропаже 32 миллионов фунтов стерлингов российских инвесторов в Лондоне, мы решили провести собственное расследование, чтобы разобраться: действительно это «роковая случайность» или достаточно грамотная схема «развода» инвесторов?

В феврале этого года Суды по делам бизнеса и собственности Англии и Уэльса (Business and property courts of England and Wales) начнут рассмотрение дела № BL-2019−002170, где истцом выступает Фонд IV Fund Limited SAC и управляющая компания Regency Project Management Ltd., а ответчиками названы некий г-н Франк Маунтен (Frank Mountain), девелоперская компания Versant Development & Homes Ltd и 12 проектных компаний, о мошенничестве и пропаже 32 млн. фунтов стерлингов, принадлежащих инвесторам из России, которые должны были быть вложены в ряд проектов, связанных с недвижимостью.

Инвесторы обвиняютв потере средств Фонд IV Fund Limited SAC, основанный в 2014 году и зарегистрированный на Багамах, а также управляющую компанию Regency Project Management Ltd., которым и были переданы вышеуказанные 32 млн. фунтов для последующего вложения в рекламируемые Фондом проекты.

Фонд и компания принадлежат Данило Лацмановичу (бывшему директору «Ренессанс Инвестмент Менеджмент» и одному из основателей международной группы «Третий Рим»), Роману Михайленко (работал заместителем Председателя правления коммерческого банка «Московский деловой мир») и Евгению Новикову (бывший Первый заместитель Председателя Правления «ВТБ Северо-Запад»). Всего Фонд собрал порядка 100 млн. фунтов и в 2016—2017 годах заключил ряд сделок по приобретению земельных участков и строительству объектов недвижимости — гостиниц, апартаментов, жилых зданий.

Мы связались с Данило Лацмановичем и попросили прокомментировать ситуацию.

«На данный момент ни я, ни мои партнеры, ни компания не являемся фигурантами какого-либо расследования. Ни у одного из более чем 70-ти инвесторов к нам претензий нет. Против фонда и компании иск не подавался. Ситуация несколько иная. У нас действительно есть некоторое недопонимание с девелопером, но деньги инвесторов не пропадали. Мы не смогли разрулить ситуацию в дружеском режиме, поэтому пришлось обратиться в соответствующие инстанции. Такая коммерческая рабочая история».

Другие совладельцы фонда Роман Михайленко и Евгений Новиков от комментариев отказались.

Мы решили провести журналистское расследование и разобраться, все-таки имело место «недопонимание», как говорит Данило Лацманович журналистам, или он был обманут девелопером? Судя по нашей информации, именно вторую версию он озвучивает инвесторам, фактически расписываясь в собственной некомпетентности, или имели место умышленно совершенные действия?

Во-первых, в непрофессионализм инвестбанкиров верится с большим трудом, учитывая деловой бэкграунд господ Лацмановича, Михайленко и Новикова, а также их способность за короткое время собрать солидную сумму с российских инвесторов.

Во-вторых, когда затевается крупный проект и под него привлекаются инвестиции, то одна из важнейших задач — убедить инвесторов в том, что твои партнеры опытные профессионалы с безупречной репутацией. Конечно, руководителям Фонда виднее, они, очевидно, прекрасно знают британский рынок недвижимости. Но только почему в качестве своего партнера они выбрали именно компанию-девелопера Versant Development & Homes Ltd, созданную только в 2016 году?

Директором и учредителем которой является как раз ответчик — г-н Франк Маунтен.

В исковых требованиях Фонд обвиняет ответчика в нарушении изначальных контрактных договорённостей, которые и должны были защитить интересы инвесторов. Выяснилось, что речь идет как раз о не назначении второго директора в компанию и использовании денежных средств не по заранее обговорённому бизнес плану на покупку конкретных объектов.

То есть Фонд совершал одни и те же ошибки на протяжении трех лет и в примерно 10 сделках. И практически половина капитала фонда аллоцирована на одного Девелопера. Не дожидаясь результата сделок, Фонд просто продолжал инвестировать огромные капиталы инвесторов в черную дыру, «не отдавая отчет своим действиям», как сейчас оправдываются представители Фонда перед инвесторами. А может быть в Англии просто нет других девелоперов?

И если деньги инвесторов не пропали, как заявил Данило Лацманович в интервью, то как объяснить исковые требования Фонда? И о каком «недопонимании» может идет речь, если Фонд прямо обвиняет Девелопера в мошенничестве?

Но самое интересное, нами было обнаружено, что на момент взятия интервью в Суд по делам бизнеса и собственности Англии и Уэльса (Business and property courts of England and Wales) инвесторами уже было подано исковое заявление CL-2019−000662 в отношении Фонда IV Fund Limited SAС, о чем Данило Лацмановичу было известно начиная с 29 октября 2019 года, что подтверждается документами, содержащимися в деле.

Данную информацию Данило Лацманович подтвердил на следующий день после разговора с журналистом. Он сам перезвонил и попросил внести изменения в предыдущее заявление, так как Фонду «только что стало известно о поданных инвесторами исковых заявлениях». То есть изменил тактику.

Учитывая, что у инвесторов не возникало вопросов в течении трех лет сотрудничества, возможно, с ними Данило Лацманович действовал по тому же принципу, что и в беседе с журналистами? Вводил в заблуждение и тянул время. И только доведя ситуацию до критического состояния и не найдя из нее приемлемого выхода, все-таки подал, чтобы избежать ответственности, в суд на Франка Маунтена и его компанию? Рассмотрение данного дела, кстати, затягивается. Адвокаты сторон согласовывают позицию и просчитывают возможные риски. Видимо, детальное рассмотрение судом обстоятельств дела все-таки невыгодно ни истцу, ни ответчику. И это только усиливает складывающееся у специалистов мнение о предварительном сговоре сторон.

В этой ситуации инвесторам стоит только надеяться, что ответчик сможет расплатиться по своим обязательствам, ведь иначе и Франку Маунтену и Данило Лацмановичу с компаньонами грозит рассмотрение дела в рамках уголовного процесса, а это последствия уже совершенно иного рода. Пока же у ответчика нет иного выбора, кроме как затягивать процесс и искать деньги. А Фонд тем временем продолжает привлекать российский капитал и, возможно, организовывает подобные схемы с новыми партнерами».