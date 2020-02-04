Москва, , 14:27 — REGNUM Федеральная палата планирует сопровождать законопроект о внесении поправок в Конституцию страны до момента его принятия парламентом и подписания главой государства. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин — сомодератор подгруппы «Судебная власть и прокуратура», входящей в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в российский Основной закон.

Сергей Катырин отметил, что предложения о поправках в Основной закон поступили от многих ТПП в регионах. В целом они поддержали концепцию и новеллы законопроекта, а также большинство поправок, внесенных субъектами права законодательной инициативы в Рабочую группу и профильный комитет Госдумы.

«Это, к примеру, уточнения правового статуса Госсовета и Конституционного Суда РФ, дополнение законопроекта отдельной статьей о порядке и процедуре всероссийского голосования, — перечислил он. — Ряд предложений системы ТПП РФ касаются блока социальных гарантий, в частности, предлагается закрепить, что в РФ гарантируется не подлежащий уменьшению минимальный размер оплаты труда — не менее прожиточного минимума».

«Все предложения будут внимательно изучены, обсуждены с представителями общественности и деловых кругов», — добавил Сергей Катырин.

Второе чтение законопроекта состоится в Госдуме до конца февраля.