Воронеж, , 14:25 — REGNUM Часть территории рынка «Южный» в Воронеже (улица Ростовская, 18а) выставлена на торги. Речь идёт о нескольких земельных участках и помещениях. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 12 февраля.

Как сообщил «Коммерсантъ-Черноземье», в число объектов, выставленных на торги, вошли два земельных участка площадью 8,4 тыс. кв. м и 2 тыс. кв. м, асфальтированная площадка на 4,7 тыс. кв. м, нежилые помещения, здания, павильон, киоск и ограждения. Имущество будет реализовываться отдельными лотами, общая стоимость — 49,6 млн рублей.

Отметим, что ещё в 2003 году, после реконструкции рынка «Южный», была согласована схема организации торговли до 2052 года. В 2016 году рынок был включен в план приватизации администрации Воронежа, а в 2017-м городская дума согласовала условия его приватизации. В декабре 2018 года было выпущено постановление о преобразовании МУП «Рынок Южный» в ООО с 100%-й долей города в целях последующей приватизации.