Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM Власти Ленинградской области помогли малым и средним несырьевым и неэнергетическим компаниям региона экспортировать за 11 месяцев 2019 года товаров на 2,61 млрд долларов США, перевыполнив годовой план.

Об этом заявил 4 февраля заместитель председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее федеральные власти поставили перед региональными властями РФ задачу увеличить российский экспорт несырьевых и неэнергетических товаров к концу 2024 года до 250 млрд долларов США и объём экспорта услуг до 100 млрд долларов США в год.

«Раньше мы, безусловно, были заинтересованы в поддержке экспорта, но специальных мероприятий ни на федеральном, ни на региональном уровне не было. В 2019 году работа началась в середине года, и мы смогли достичь хороших результатов. Ленинградская область входит в топ-15 экспортеров с стране», — сказал Дмитрий Ялов.

По его словам, основная идея национального проекта «Международная кооперация и экспорт» — поддержка несырьевого и неэнергетического экспорта. Для этого, в рамках проекта, региональные власти сконцентрировали усилия на малых и средних областных компаниях и тех, кто вообще не работал раньше на экспортных рынках. Власти помогли обучить персонал предприятий и вывести их на рынок за пределы страны.

«Мы не ожидали, что так всё успешно пройдёт. Мы, на удивление, даже перевыполнили показатели по несырьевому и неэнергетическому экспорту. За 11 месяцев 2019 года мы достигли объёма 2,61 млрд долларов при плане 2,64 млрд за год», — отметил Ялов, пояснив, что по итогам года план точно будет перевыполнен.

Согласно плану, в 2019 году власти Ленобласти должны были развить 59 новых экспортных компаний, но на данный момент «прокачать» удалось 67 компаний региона, также перевыполнив план. При этом многие предприниматели, по словам спикера, даже не задумывались о том, что они смогут выйти на международный рынок и поставлять продукцию в страны СНГ и Европы.

Внешнеторговый оборот Ленинградской области за январь-ноябрь 2019 года составил 9,7 млрд долларов США, а это означает, что доля региона в российском экспорте составляет 1,62%, при этом 6,2 млрд долларов США приходится на экспорт. Основные рынки сбыта несырьевых и неэнергетических товаров из Ленобласти — Нидерланды, Китай, Финляндия, всего 138 стран-партнеров по экспорту.