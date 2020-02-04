Москва, , 12:15 — REGNUM Правительственная инициатива, позволяющая коллекторам не представляться гражданам по имени приведет к злоупотреблениям в сфере взыскания задолженности с граждан. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Речь о законопроекте, который направлен на право коллекторов при общее с гражданами не представляться по имени, а называть свой определенный цифровой идентификатор.

«Минюст разрешает коллекторам скрывать свое имя — мы против этого, еще больше будет злоупотреблений», — заявил Жириновский.

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