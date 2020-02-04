Владивосток, , 05:42 — REGNUM Первые биржевые торги на лесной бирже Приморья увеличили стоимость лесоматериалов на 60 процентов от средней рыночной стоимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Валентин Карпенко рассказал, что первые биржевые торги лесной продукцией в России состоялись в конце прошлого года во Владивостоке — они были реализованы по поручению президента России Владимира Путина.

«Итоговая цена сделок превысила среднюю рыночную стоимость лесоматериалов на 10−60% по отдельным позициям», — сказал Валентин Карпенко.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко уверен, что реализация лесоматериалов через электронную биржу позволит упорядочить экспорт и преодолеть «серые» схемы продажи.

«Нужно подготовить предложения для правительства России, чтобы запустить лесную биржу по всему Дальнему Востоку, сделать данный механизм максимально прозрачным», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые в России в Приморье начались биржевые торги лесом на экспорт.