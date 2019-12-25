Владивосток, , 03:46 — REGNUM В Приморье стартовал пилотный проект биржевых торгов древесиной на экспорт, реализуемый на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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В церемонии запуска приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко и президент биржи Алексей Рыбников.

Проект биржевых торгов лесом на экспорт реализуется по поручению президента РФ России Владимира Путина. В его основе заложен механизм, при котором в торгах на бирже наряду с российскими отраслевыми предприятиями принимают участие компании из Китая. Используются универсальные контракты, которые позволяют одновременно, в рамках единой торговой сессии, приобретать древесину на биржевых торгах компаниям, представляющим разные страны. Расчеты между участниками торгов осуществляются в национальной валюте РФ.

«Биржевые торги успешно развиваются, но экспортное направление запускается именно в Приморском крае. Наш регион выбран неслучайно — руководство края и предприниматели заинтересованы в экспорте лесной продукции в страны АТР через биржевые торги. Более 32 млрд рублей — потенциал на внутреннем и внешнем рынках. В лесной отрасли работают более 20 тысяч человек», — рассказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, биржевую торговлю сельхозпродукцией могут серьёзно расширить в России, об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе.