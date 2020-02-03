Бишкек, , 21:40 — REGNUM Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство Киргизии за 2019 год произвело продукции в текущих ценах на 220 млрд сомов (198,8 млрд рублей). Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что темпы роста производства в этот период выросли по сравнению 2018 годом на 2,6%.

Удельный вес сельхозотрасли в структуре валового внутреннего продукта республики составил 12,1%.

При этом доля продукции животноводства в объеме сельскохозяйственного производства составила 47,3%, растениеводства — 50,1% и переработки и услуг — 2,6%.