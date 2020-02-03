Ашхабад, , 21:36 — REGNUM Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией предоставил Туркмении грант в размере более $5 млн (320 млн рублей) на борьбу с туберкулезом и создание устойчивых систем здравоохранения, передает пресс-служба туркменского представительства Программы развития ООН.

Отмечается, что начиная с 2010 года, фонд выделял Туркмении на эти цели гранты на общую сумму свыше $25,5 млн (1 млрд 612 млн рублей).

Основные мероприятия по борьбе с туберкулезом в Туркмении были организованы Всемирной организацией здравоохранения и национальным обществом «Красного полумесяца». В результате более 3,1 тысячи туркменистанцев начали лечить от туберкулеза.