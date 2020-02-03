Москва, , 16:39 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») осудила аптечный бизнес России за накрутку цен на медицинские маски, спрос на которые резко вырос после информации о распространении коронавируса. Об этом она заявила 3 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Похоже, кто-то от желания нажиться на панике и своей наглости совсем «улетел в космос». В Забайкалье за день почти в 10 раз подорожали медицинские маски. В Курской области их цену взвинтили в 35 раз! Я напомню тем, кто забылся: аптека — это не просто бизнес. Это место, куда люди приходят за спасением. Коронавирус — страшная и смертельная зараза. Люди и так напуганы новостями из Китая. Здесь продолжает работать вечный принцип: «Кому война, а кому — мать родна», — отметила депутат.

Она также обратила внимание, что на аптечных прилавках страны и так лежит огромное количество различных лекарств-«пустышек» по цене, равной месячной оплате «коммуналки» в квартире.

«Ситуация с защитными масками — это показательный случай. Да-да, спрос рождает предложение! Давайте ещё вдобавок накрутим цены в 5−10 раз на все противовирусные препараты, а? Чего мелочиться-то?! Если вы ещё где-то столкнётесь с таким же беспределом с ценами на лекарства — пишите мне. Буду рассылать запросы. Кстати, первый запрос уже отправлен сегодня на имя Генерального прокурора РФ и ФАС», — подчеркнула Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шестерых крымчан, которые побывали на территории Китайской народной Республики, а потом обратились в медучреждения полуострова с признаками ОРВИ, проверили на предмет инфицирования коронавирусом. Взятые пробы на наличие вируса у четырёх пациентов, по словам специалистов, оказались отрицательными. Результаты ещё двоих пока не известны.

Об этом:В Крыму проверяют на коронавирус ещё двух туристов из Китая

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