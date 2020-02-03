Москва, 3 февраля 2020, 16:39 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») осудила аптечный бизнес России за накрутку цен на медицинские маски, спрос на которые резко вырос после информации о распространении коронавируса. Об этом она заявила 3 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Она также обратила внимание, что на аптечных прилавках страны и так лежит огромное количество различных лекарств-«пустышек» по цене, равной месячной оплате «коммуналки» в квартире.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее шестерых крымчан, которые побывали на территории Китайской народной Республики, а потом обратились в медучреждения полуострова с признаками ОРВИ, проверили на предмет инфицирования коронавирусом. Взятые пробы на наличие вируса у четырёх пациентов, по словам специалистов, оказались отрицательными. Результаты ещё двоих пока не известны.
Об этом:В Крыму проверяют на коронавирус ещё двух туристов из Китая
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