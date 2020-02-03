Москва, , 12:20 — REGNUM Подавляющее большинство работающих жителей России (86%) из-за цифровизации готовы к переквалификации. Таковы результаты опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Их них полностью сменить свою профессию на новую готовы 44% граждан (в 2009 году — 35%). Почти треть (28%) хотели бы обучиться смежным профессиям.

Повышать квалификации без смены сферы трудовой деятельности намерены 14% респондентов (23% против 14% сегодня).

Опрос проведён 14—17 января 2020 года в 336 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, сменить работу в 2020 году планируют 74% респондентов, опрошенных сервисом по трудоустройству и набору сотрудников «Работа.ру».

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