Санкт-Петербург, 3 февраля 2020, 10:41 — REGNUM Акцизы в Казахстане значительно ниже, чем в России, а поскольку остальные затраты сопоставимы, то стоимость бензина на заправках в Казахстане также заметно ниже, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 3 февраля, президент Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин, комментируя исследование о стоимости топлива в европейских странах.
Ранее РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования сообщило, что Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива. Самые низкие цены — в Казахстане, примерно на 40% ниже, чем в России. По степени доступности бензина (исходя из уровня средних зарплат) Россия занимает 17 место в Европе.