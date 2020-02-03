Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM Акцизы в Казахстане значительно ниже, чем в России, а поскольку остальные затраты сопоставимы, то стоимость бензина на заправках в Казахстане также заметно ниже, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 3 февраля, президент Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин, комментируя исследование о стоимости топлива в европейских странах.

Ранее РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования сообщило, что Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива. Самые низкие цены — в Казахстане, примерно на 40% ниже, чем в России. По степени доступности бензина (исходя из уровня средних зарплат) Россия занимает 17 место в Европе.

« Первое место Казахстана в этом рейтинге объясняется тем, что у них акцизы намного ниже, чем в России. Остальные затраты компаний отрасли — примерно такие же, но за счет более низкого акциза снижается и цена.

Что касается России, то у нас стоимость бензина всегда только растет. Сокращалась она считанное количество раз, и всегда по политическим соображениям.