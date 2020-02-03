Улан-Удэ, , 09:56 — REGNUM За первые полгода действия программы «Дальневосточный гектар» в Бурятии бесплатные участки взяли 1,2 тыс. местных жителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом рассказал глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

Чаще всего землю берут для занятия сельским хозяйством, а также для строительства жилья. На эти два пункта пришлось 89% случаев. Наибольшим спросом пользуются территории с развитой инфраструктурой — это чаще всего земли в Заиграевском, Тарбагатайском и Кабанском районах, расположенных вокруг столицы Бурятии.

Между тем, с минувшей субботы программа станет доступна для всех жителей Дальневосточного федерального округа.

«С 1 февраля «гектары» начнут брать жители других регионов ДФО. Необходимо удержать скорость обработки заявлений граждан в пределах нормы, а для тех, кто уже получил землю создать все условия для её освоения», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, из действия программы в республике исключены Центральная экологическая зона Байкала, территории заповедников, нацпарков, а также города Северобайкальск и Улан-Удэ. К запретной отнесли и буферную двадцатикилометровую зону вокруг Улан-Удэ.

Читайте также:40% территории Бурятии раздадут желающим бесплатно