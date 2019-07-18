Улан-Удэ, , 13:43 — REGNUM

Почти 40% территории Бурятии попали в программу «Дальневосточный гектар» и будут розданы желающим. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Из 35,1 миллиона гектаров лишь 13,8 млн га открыты для предоставления земель. В закрытые территории попали национальные парки, природные и историко-культурные заповедники, городской округ «Улан-Удэ», город Северобайкальск и 20-километровая буферная зона от границ города Улан-Удэ», — сообщили в ведомстве.

Глава республики Алексей Цыденов добавил, что уже около пяти тысяч человек проявили интерес к программе и намерены получить землю.

«В первую очередь это те, кто занимается сельским хозяйством и те, кто хочет построить жильё. В основном людей интересуют участки вдоль дорог и недалеко от населённых пунктов», — отметил он.

В Минвостокразвития добавили, что участники программы могут пользоваться господдержкой при освоении своих участков. Они имеют право на гранты на поддержку создания и ведения хозяйства и программу «начинающий фермер», микрозаймы, льготные кредиты и прочее.

По словам главы министерства Юрия Трутнева, они сейчас разрабатывают программу по льготной ипотеке без первоначального взноса и со ставкой в 2%. Министр считает, что программа поможет людям построить дома на своей земле.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» будет распространена на Бурятию и Забайкальский край с 1 августа, хотя первоначально старт планировался на 1 июля. Первыми воспользоваться ей и получить землю смогут местные жители. Через полгода к программе присоединятся жители Дальневосточного федерального округа, а через год, с 1 августа 2020 года — все граждане России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье под действие программы попадёт 46% территории края. Из 43 миллионов гектаров для желающих будут доступны 19,7 миллиона.

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