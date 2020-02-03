Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 31 января завершились снижением на 4,29%. Цена обвалилась на фоне распространения коронавируса в Китае и опасений, что вирус ударит по экономическому росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Власти Китая обратились к руководствам предприятий, что они продлили каникулы до 10 февраля. Цена на Brent снижалась до $55,91.

Сегодня, 3 февраля, торги открылись снижением. Нефть торгуется в минусе на 0,79% на уровне 56,17. Ситуация с коронавирусом накаляется: в Китае умерли 362 чел. Число заболевших пневмонией за пределами Китая достигло 183 человек.

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 17 373. Вылечилось 486 человек. За пятницу)31 января) и выходные (1−2 февраля) число заболевших увеличилось на 77,7% или 7597 человек.

Первая значимая поддержка располагается на уровне $55,08. Учитывая, что сегодня понедельник и корректируются золото и йена, по нефти можно ожидать небольшую коррекцию.

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