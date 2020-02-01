Сеул, , 11:18 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics 1 миллион австралийских долларов ($800 млн) на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на отраслевые источники.

По их словам, средства были направлены в пожарную службу Нового Южного Уэльса.

Известно, что компания активно поддерживает страны и регионы, пострадавшие от стихийных бедствий, направляя им гуманитарную помощь в виде финансовых средств, предметов первой необходимости или бытовой техники.

Напомним, что лесные пожары, начавшиеся в сентябре прошлого года, бушуют в Австралии до сих пор. Из-за природной катастрофы погибли не меньше 33 человек и около миллиарда животных. Территория площадью в один млн гектаров оказалась выжженной.