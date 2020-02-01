Сеул, , 09:07 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи продолжает падать на протяжении четырнадцати месяцев подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики.

Согласно опубликованным данным, в январе 2020 года экспорт товаров из Южной Кореи составил $43,35 млрд, что на 6,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднесуточный экспорт, напротив, увеличился на 4,8%, до $2,02 млрд.

В январе текущего года импорт Южной Кореи сократился на 5,3%, до $42,73 млрд, а профицит торгового баланса составил $620 млн.

В министерстве отмечают, что по прогнозам, рост экспортных показателей будет замечен с февраля текущего года.