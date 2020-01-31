Москва, , 13:18 — REGNUM В 2019—2020 году студенческая олимпиада «Я — профессионал» серьезно расширила набор конкурсных направлений. В число новых олимпиадных дисциплин вошли агрономия и агроинженерия.

Пшеница Фото предоставлено пресс-службой олипиады «Я — профессионал»

Вуз-организатор этих направлений — РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. К разработке олимпиадных заданий Тимирязевская академия привлекла целый спектр производственных предприятий, НИИ и представителей АО «Россельхозбанк».

Одним из авторов заданий по агроинженерии стал доктор технических наук, член-корреспондент РАН, заместитель директора Федерального научного агроинженерного центра ВИМ Алексей Дорохов. О своей работе в рамках олимпиады он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Алексей Семенович, среди приоритетов Вашего центра перечислены две дюжины высокотехнологичных направлений. Неужели мы стоим на пороге новой эры в агроинженерии?

Внедрение систем роботизации и автоматизации в животноводстве и растениеводстве в последние десятилетия активно развивается. В национальной Стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной президентом, переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству прописан отдельным пунктом. Поэтому работа центра ВИМ — это решение задач не завтрашнего дня, а дня настоящего.

Студенты на практическом занятии Фото предоставлено пресс-службой олипиады «Я — профессионал»

Внедрение решений по использованию цифровых интеллектуальных технологий, роботизация аграрного производства влечет за собой новые вызовы. Востребованными оказываются высококвалифицированные кадры, которые могут управлять новыми системами. Мы переходим к тому, что современный «крестьянин» больше не исполнитель тех или иных операций, а управленец автоматизированными системами.

О вопросе подготовки кадров в российских аграрных вузах — есть ли разрыв между тем, чему учат на парах, и тем, что ждет выпускника на агропредприятии?

Сельскохозяйственные университеты дают хорошую базовую теоретическую подготовку. Мы видим это на примере тех молодых сотрудников, которые работают у нас в Центре и на предприятиях, с которыми мы сотрудничаем. Вместе с этим, сегодняшний день требует от агроинженера междисциплинарных знаний: компетенции в области робототехники, искусственного интеллекта, обработки больших данных. Поэтому большинство вузов начинают сотрудничать с аграрными предприятиями и НИИ, чтобы знакомить своих студентов с современной сельскохозяйственной инфраструктурой.

Наш Центр открыт для студентов: мы реализуем магистерские программы, осуществляем подготовку аспирантов и докторантов. Именно кластерный подход мы считаем залогом уменьшения разрыва между образованием, наукой и производством.

Работа с пчелиными ульями Фото предоставлено пресс-службой олипиады «Я — профессионал»

В 2019—2020 году Ваш Центр впервые принимает участие в подготовке заданий для участников олимпиады «Я — профессионал». Что из того, чем занимается агроинженерный Центр ВИМ, попадет в задания финала олимпиады?

Центр ВИМ с удовольствием принял приглашение Тимирязевки участвовать в олимпиаде и помогать в разработке заданий. Мы находимся в постоянном поиске талантливой молодежи, креативных конструкторов, ребят, которые одновременно обладают знаниями в IT и в аграрных науках. Поэтому мы хотели бы оценить уровень компетенций ребят в области компьютерного моделирования, прототипирования и аддитивных технологий, полимерных материалов; эксплуатации современной техники и ресурсосберегающих технологий. Образовательная программа «Агроинженерия» во всех вузах включает то, что мы будем проверять на олимпиаде. Мы рассчитываем, что для студентов наши вопросы будут сложными, но «решаемыми».

Образцы Фото предоставлено пресс-службой олипиады «Я — профессионал»

Получается, что для Вас участие в олимпиаде — это возможность привлечь лучших студентов на свои предприятия?

Совершенно верно! ФНАЦ ВИМ — это центр с широкой географией и большим спектром задач, поэтому мы постоянно нуждаемся в людях, которые обладают твердой базой и способны развиваться, осваивать новые направления. Кажется, что олимпиада «Я — профессионал» — это одна из площадок с высокой концентрацией таких студентов.

Уже этим летом мы готовы предложить дипломантам олимпиады стажировки на наших предприятиях. Благодаря присутствию Центра во многих городах мы не будем «вымывать» кадры из регионов в Москву, а, напротив, посодействуем их карьере в родных городах.

Первое личное знакомство с участниками олимпиады пройдет совсем скоро: 4 февраля начнется зимняя школа Тимирязевской академии и Россельхозбанка «Развитие АПК. Вызовы времени». Туда приедут самые мотивированные ребята, которые выиграли дополнительный конкурс. Для них мы организуем экскурсию по Центру.

В лаборатории Фото предоставлено пресс-службой олипиады «Я — профессионал»

Если бы у Вас была возможность принять участие в олимпиаде «Я — профессионал», какие направления вы бы выбрали?

Думаю, если бы сегодня я учился в аграрном университете, то много времени посвящал бы не только профильным наукам, но и освоению информационных технологий. Было бы интересно проверить свои знания по направлениям «Программирование» и «Искусственный интеллект». За IT-решениями стоит будущее очень многих сфер жизни, и сельское хозяйство — не исключение.