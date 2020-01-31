Москва, 31 января 2020, 13:08 — REGNUM Зимняя атомная школа, которая проводится совместно Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и НИЯУ МИФИ, объединила 184 участника олимпиады, среди которых представители 38 регионов и 61 вуза. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
С 28 по 31 января 2020 года талантливые студенты со всей страны смогли пообщаться с ведущими экспертами атомной отрасли, посетить предприятия Росатома и научные центры и лабораторий НИЯУ МИФИ.
Эксперты Росатома познакомили участников школы с направлениями деятельности компании, а молодые учёные НИЯУ МИФИ рассказали о своих исследованиях в формате научного стендап-шоу. Кроме того, студенты встретились с потенциальными работодателями и узнали, какие компетенции нужны начинающим специалистам атомной отрасли для успешного начала карьеры.
Зимние школы олимпиады — это образовательные форумы, на которые приглашаются участники олимпиады, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. В этом году организаторы проведут 18 школ в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проводят лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по экономике принимает участие Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике — Банк ВТБ, по ядерной физике — Росатом, по строительству и материаловедению — Трубная металлургическая компания, а по агрономии и агроинженерии — Россельхозбанк.
Также в январе-феврале пройдет заключительный очный этап олимпиады «Я — профессионал». Победители состязаний будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.